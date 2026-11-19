Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Lukrative Safety Insurance Group-Investition?
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.11.2025 wurde das Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,085 Safety Insurance Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 104,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 896,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,97 Prozent vermehrt.
Safety Insurance Group wurde am Markt mit 1,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.
Analysen zu Safety Insurance Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Safety Insurance Group Inc.
|104,41
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.