Am 19.11.2025 wurde das Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,085 Safety Insurance Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 104,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 896,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,97 Prozent vermehrt.

Safety Insurance Group wurde am Markt mit 1,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at