WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

Rentables Safety Insurance Group-Investment? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2015 wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,93 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 188,929 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 502,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,02 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Safety Insurance Group betrug jüngst 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

