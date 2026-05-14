NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Safety Insurance Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 70,56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 141,723 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 878,12 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 13.05.2026 auf 69,70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,22 Prozent verringert.

Safety Insurance Group war somit zuletzt am Markt 1,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at