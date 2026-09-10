NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Safety Insurance Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 79,12 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,639 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 307,25 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 09.09.2026 auf 103,43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,73 Prozent.

Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at