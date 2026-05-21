NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Safety Insurance Group-Papier statt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 86,31 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,159 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,43 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 20.05.2026 auf 72,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at