Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Safety Insurance Group-Investmentbeispiel
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Safety Insurance Group-Papier statt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 86,31 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,159 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,43 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 20.05.2026 auf 72,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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