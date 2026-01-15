Safety Insurance Group Aktie

Safety Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

Safety Insurance Group-Anlage 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Das Safety Insurance Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,254 Safety Insurance Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,07 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 14.01.2026 auf 75,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,93 Prozent.

Am Markt war Safety Insurance Group jüngst 1,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

