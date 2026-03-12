Safety Insurance Group Aktie

Safety Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

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Safety Insurance Group-Investment 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 76,18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 131,268 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 417,17 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 11.03.2026 auf 71,74 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 5,83 Prozent.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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