NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 76,18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 131,268 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 417,17 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 11.03.2026 auf 71,74 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 5,83 Prozent.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at