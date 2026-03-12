Safety Insurance Group Aktie
WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007
|Safety Insurance Group-Investment
|
12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Safety Insurance Group-Anteile an diesem Tag bei 76,18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 131,268 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 417,17 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 11.03.2026 auf 71,74 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 5,83 Prozent.
Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!