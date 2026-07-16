NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Safety Insurance Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Safety Insurance Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Safety Insurance Group-Anteile betrug an diesem Tag 77,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,433 Safety Insurance Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 73,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 462,85 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,37 Prozent verringert.

Insgesamt war Safety Insurance Group zuletzt 1,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at