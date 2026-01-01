NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel wäre ein Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren heute wert

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Safety Insurance Group-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77,90 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,837 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 77,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,13 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,01 Prozent gesteigert.

Safety Insurance Group war somit zuletzt am Markt 1,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at