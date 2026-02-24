Sangamo Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Sangamo Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,52 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 79,872 Sangamo Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen Sangamo Therapeutics-Papiere wären am 23.02.2026 31,29 USD wert, da der Schlussstand 0,39 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,87 Prozent verringert.
Alle Sangamo Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 145,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
