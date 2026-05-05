Sangamo Therapeutics Aktie
WKN: 936386 / ISIN: US8006771062
|Hochrechnung
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde die Sangamo Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,72 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Sangamo Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 13 888,889 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 466,67 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Papiers am 04.05.2026 auf 0,18 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 75,33 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Sangamo Therapeutics einen Börsenwert von 55,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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