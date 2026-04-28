Sangamo Therapeutics Aktie

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WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

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Sangamo Therapeutics-Anlage 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sangamo Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sangamo Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Am 28.04.2016 wurden Sangamo Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,30 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Sangamo Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 158,730 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 33,33 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Papiers am 27.04.2026 auf 0,21 USD belief. Damit wäre die Investition um 96,67 Prozent gesunken.

Sangamo Therapeutics wurde am Markt mit 78,75 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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