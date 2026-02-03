Sangamo Therapeutics Aktie

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

Performance im Blick 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sangamo Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Sangamo Therapeutics-Aktie gebracht.

Sangamo Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,83 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 171,527 Sangamo Therapeutics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,41 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Papiers am 02.02.2026 auf 0,57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 90,26 Prozent eingebüßt.

Sangamo Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

