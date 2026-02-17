Sangamo Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sangamo Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Sangamo Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sangamo Therapeutics-Anteile an diesem Tag 3,07 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 32,573 Sangamo Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (0,39 USD), wäre das Investment nun 12,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87,40 Prozent abgenommen.
Sangamo Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
