Sangamo Therapeutics Aktie

Sangamo Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

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Sangamo Therapeutics-Performance 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sangamo Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sangamo Therapeutics-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Sangamo Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Sangamo Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 2,01 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sangamo Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 497,512 Sangamo Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sangamo Therapeutics-Anteile wären am 16.03.2026 179,40 USD wert, da der Schlussstand 0,36 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 82,06 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Sangamo Therapeutics belief sich zuletzt auf 134,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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