Bei einem frühen ScanSource-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die ScanSource-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 37,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 265,111 ScanSource-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 46,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 367,44 USD wert. Damit wäre die Investition um 23,67 Prozent gestiegen.

Der ScanSource-Wert an der Börse wurde auf 934,48 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at