ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Investment
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.03.2025 wurde das ScanSource-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ScanSource-Papier bei 35,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ScanSource-Papier investiert hätte, befänden sich nun 283,768 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 35,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 201,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,01 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von ScanSource belief sich zuletzt auf 772,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ScanSource Inc.
Analysen zu ScanSource Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ScanSource Inc.
|31,20
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.