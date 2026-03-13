NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ScanSource gewesen.

Am 13.03.2025 wurde das ScanSource-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ScanSource-Papier bei 35,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ScanSource-Papier investiert hätte, befänden sich nun 283,768 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 35,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 201,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,01 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ScanSource belief sich zuletzt auf 772,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at