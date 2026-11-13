ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Performance im Blick
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die ScanSource-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ScanSource-Papier bei 35,65 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,050 ScanSource-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 44,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 241,51 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,15 Prozent.
Alle ScanSource-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 908,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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