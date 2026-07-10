ScanSource Aktie

ScanSource für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ScanSource-Investition 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ScanSource-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das ScanSource-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ScanSource-Papier an diesem Tag bei 29,49 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 33,910 ScanSource-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 1 812,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,46 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 81,28 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ScanSource Inc.

mehr Nachrichten