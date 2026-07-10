ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Investition
|
10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das ScanSource-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ScanSource-Papier an diesem Tag bei 29,49 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 33,910 ScanSource-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 1 812,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,46 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 81,28 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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