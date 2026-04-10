NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren ScanSource-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.04.2025 wurde das ScanSource-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,223 ScanSource-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 38,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23,14 Prozent vermehrt.

ScanSource wurde am Markt mit 822,64 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at