NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ScanSource-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

ScanSource-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 26,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,908 ScanSource-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 39,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 480,67 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 480,67 USD entspricht einer Performance von +48,07 Prozent.

Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 857,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at