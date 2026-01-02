ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Investition im Blick
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ScanSource-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
ScanSource-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 26,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,908 ScanSource-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 39,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 480,67 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 480,67 USD entspricht einer Performance von +48,07 Prozent.
Jüngst verzeichnete ScanSource eine Marktkapitalisierung von 857,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|ScanSource Inc.
|33,20
|-0,60%
