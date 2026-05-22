ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Investmentbeispiel
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22.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ScanSource-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 22.05.2021 wurde das ScanSource-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ScanSource-Aktie letztlich bei 30,65 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,263 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,28 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 21.05.2026 auf 42,69 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,28 Prozent zugenommen.
Insgesamt war ScanSource zuletzt 875,46 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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