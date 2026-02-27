NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ScanSource-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 28,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,516 ScanSource-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,73 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 26.02.2026 auf 37,18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,73 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 790,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at