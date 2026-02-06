ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Profitabler ScanSource-Einstieg?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ScanSource-Aktie 30,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,273 ScanSource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ScanSource-Papiers auf 36,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,02 Prozent gesteigert.
ScanSource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 799,86 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ScanSource Inc.
|
06.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: ScanSource gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu ScanSource Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ScanSource Inc.
|32,60
|-6,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.