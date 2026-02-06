ScanSource Aktie

Profitabler ScanSource-Einstieg? 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ScanSource-Aktie 30,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,273 ScanSource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ScanSource-Papiers auf 36,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,02 Prozent gesteigert.

ScanSource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 799,86 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

