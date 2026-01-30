ScanSource Aktie

ScanSource für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

Lukrativer ScanSource-Einstieg? 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie gebracht.

Am 30.01.2021 wurde das ScanSource-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ScanSource-Papier letztlich bei 24,19 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 413,394 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 594,05 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 29.01.2026 auf 42,56 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 17 594,05 USD, was einer positiven Performance von 75,94 Prozent entspricht.

Insgesamt war ScanSource zuletzt 907,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ScanSource Inc. 34,40 -2,82% ScanSource Inc.

