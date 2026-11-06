ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|ScanSource-Investment im Blick
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 5 Jahren verdient
Die ScanSource-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 39,75 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 2,516 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,38 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 05.11.2026 auf 45,07 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,38 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ScanSource Inc.
Analysen zu ScanSource Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ScanSource Inc.
|39,60
|-20,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.