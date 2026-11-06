NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die ScanSource-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 39,75 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 2,516 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,38 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 05.11.2026 auf 45,07 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,38 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at