NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ScanSource von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ScanSource-Aktie statt. Der Schlusskurs des ScanSource-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,981 ScanSource-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 37,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 978,70 USD wert. Mit einer Performance von -2,13 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 815,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at