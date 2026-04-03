ScanSource Aktie
WKN: 908169 / ISIN: US8060371072
|Lukrative ScanSource-Investition?
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03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte eine ScanSource-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ScanSource-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, hätte er nun 245,098 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 943,63 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 02.04.2026 auf 36,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,56 Prozent eingebüßt.
ScanSource war somit zuletzt am Markt 783,48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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