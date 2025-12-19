NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ScanSource von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in ScanSource eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das ScanSource-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen ScanSource-Anteile an diesem Tag bei 49,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ScanSource-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,018 ScanSource-Anteilen. Die gehaltenen ScanSource-Papiere wären am 18.12.2025 83,92 USD wert, da der Schlussstand 41,58 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,08 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource bezifferte sich zuletzt auf 911,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at