NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Shore Bancshares

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,48 USD je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. 16,09 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 16,01 Mio. USD angesetzt wurde.

Shore Bancshares- Ausschüttungsrendite im Fokus

Das Shore Bancshares-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 19,70 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Shore Bancshares-Aktie eine Dividendenrendite von 2,71 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,03 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Shore Bancshares-Kurs via NASDAQ 35,49 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 54,13 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Shore Bancshares- Dividendenschätzung

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,49 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,46 Prozent sinken.

Grunddaten von Shore Bancshares

Shore Bancshares ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 639,192 Mio. USD. Shore Bancshares verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,93. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Shore Bancshares einen Umsatz von 342,720 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD.

Redaktion finanzen.at