NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Shore Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Shore Bancshares-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 11,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,850 Shore Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (19,42 USD), wäre das Investment nun 171,86 USD wert. Mit einer Performance von +71,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 647,66 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

