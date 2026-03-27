Shore Bancshares Aktie

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WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Shore Bancshares-Anlage 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Shore Bancshares-Papier letztlich bei 11,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 83,403 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 18,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 530,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 53,04 Prozent.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 614,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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