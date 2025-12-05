NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Shore Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Shore Bancshares-Aktie letztlich bei 10,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 93,110 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Shore Bancshares-Anteile wären am 04.12.2025 1 646,18 USD wert, da der Schlussstand 17,68 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,62 Prozent gesteigert.

Am Markt war Shore Bancshares jüngst 591,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at