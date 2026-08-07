Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Shore Bancshares-Investition
|
07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Shore Bancshares-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Shore Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 558,347 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 461,75 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 06.08.2026 auf 24,11 USD belief. Damit wäre die Investition 34,62 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Shore Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 815,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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