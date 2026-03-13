Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Shore Bancshares-Performance
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shore Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,52 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 688,705 Shore Bancshares-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie auf 17,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 210,74 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,11 Prozent.
Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 592,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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