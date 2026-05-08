NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Shore Bancshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,33 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 88,261 Shore Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 1 744,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,40 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 662,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at