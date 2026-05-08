Shore Bancshares Aktie

Shore Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Shore Bancshares-Einstieg? 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Shore Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Shore Bancshares-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,33 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 88,261 Shore Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 1 744,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,40 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 662,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.

mehr Nachrichten