Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Profitable Shore Bancshares-Investition?
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23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,07 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,305 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 23,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 321,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 132,17 Prozent zugenommen.
Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 761,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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