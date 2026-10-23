Shore Bancshares Aktie

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WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Profitable Shore Bancshares-Investition? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Shore Bancshares-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,07 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99,305 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 23,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 321,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 132,17 Prozent zugenommen.

Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 761,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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