Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Investmentbeispiel
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,559 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2026 auf 19,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 154,26 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 154,26 USD, was einer positiven Performance von 15,43 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 652,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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