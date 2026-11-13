NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.

Am 13.11.2025 wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Shore Bancshares-Anteile an diesem Tag 16,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 61,996 Shore Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1 410,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 41,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 758,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at