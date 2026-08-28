Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Lohnender Shore Bancshares-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shore Bancshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 908,265 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 944,60 USD wert. Mit einer Performance von +109,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Shore Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 771,10 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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