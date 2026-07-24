NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shore Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shore Bancshares-Aktien verdienen können.

Shore Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 16,05 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 6,231 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 22,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,68 Prozent gesteigert.

Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 764,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at