Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Profitabler Shore Bancshares-Einstieg?
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 11.09.2016 wurden Shore Bancshares-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Shore Bancshares-Aktie letztlich bei 11,64 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,911 Shore Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 010,31 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 10.09.2026 auf 23,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 101,03 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich jüngst auf 772,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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