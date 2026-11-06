NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Shore Bancshares-Aktie 12,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,899 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 22,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,94 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Shore Bancshares zuletzt 766,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at