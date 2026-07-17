NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Shore Bancshares-Aktien gewesen.

Am 17.07.2016 wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,43 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 874,891 Shore Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.07.2026 auf 23,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 664,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,65 Prozent angewachsen.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 769,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at