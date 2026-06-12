Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Investmentbeispiel
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12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Shore Bancshares-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,46 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 5,727 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,61 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 11.06.2026 auf 22,28 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,61 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 740,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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