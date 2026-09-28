SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Rentable SIGA Technologies-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,62 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 381,693 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 316,84 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 25.09.2026 auf 3,45 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,68 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 247,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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