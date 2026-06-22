SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Performance unter der Lupe
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1 890,359 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 166,35 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 166,35 USD, was einer negativen Performance von 18,34 Prozent entspricht.
SIGA Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 309,17 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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