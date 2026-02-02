NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,74 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,920 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers auf 6,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,56 USD wert. Mit einer Performance von -13,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 478,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at