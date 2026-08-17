SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Lohnendes SIGA Technologies-Investment? 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das SIGA Technologies-Papier bei 4,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 217,391 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 652,17 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 14.08.2026 auf 3,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,78 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 215,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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