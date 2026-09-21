NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 6,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,815 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie auf 3,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46,52 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,48 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 225,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at